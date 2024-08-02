Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için Aydın'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Aydın'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aydın'daki tüm camilerde Cuma namazının ardından, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Aydın'ın Efeler ilçesi Bey Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman kıldırırken, Haniye ve tüm şehitler için dualar edilerek İsrail'e tepki gösterildi. - AYDIN