Aydın'a ikamet aldıran yabancı sayısı yüzde 9 arttı

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan yabancıların sayısı son 2 yılda yüzde 9 artarken, 2026 Haziran ayında ikamet izinli yabancı sayısı 10 bin 640 oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, ikamet izni alan yabancıların sayısında artış yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 18 Haziran 2026 yılı istatistiklerine göre il genelinde 10 bin 640 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Son verilere göre Aydın'ın ikamet izinli yabancı sayısında son 2 yılda yüzde 9'luk bir artış yaşandı. 20 Haziran 2024 verilerine göre 9 bin 747 olan ikamet izinli yabancı sayısı 18 Haziran 2026 verileri kapsamında 10 bin 640 oldu. Buna göre son 2 yılda toplam 893 yabancı, ikametini Aydın'a aldırdı.

Öte yandan Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 18 Haziran 2026 tarihinde 6 bin 643 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,56 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı