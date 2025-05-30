Aydın'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Aydın'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı
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2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na özel düzenlenen yarışmada, hafızlık kategorisinde Fazlı Uzun il birincisi olurken, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde Muhammed Ali Akgün birincilik elde etti. Her iki yarışmacı, Aydın'ı temsil etmek üzere bölge finallerine katılacak.

2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali gerçekleştirildi.

Yarışmada, hafızlık kategorisinde Kuşadası ilçesinden din görevlisi Fazlı Uzun il birincisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde ise Muhammed Ali Akgün, il birinciliğini elde etti. Her iki yarışmacı da Aydın'ı temsilen bölge finallerine katılmaya hak kazandı. İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş yarışma sonunda yaptığı konuşmada, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten ve hayatına tatbik eden tüm din görevlilerimizi tebrik ediyorum. Bölge finalinde hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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