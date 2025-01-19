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Aydın'da Güneşli Havalarda Piknik Keyfi

Aydın'da Güneşli Havalarda Piknik Keyfi
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Bahardan kalma güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Aydınlılar, piknik alanlarına akın ederek aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçiriyor. İkizdere Barajı çevresinde yapılan pikniğin keyfi, mangal ve sohbetle taçlanıyor.

Aydın'da bahardan kalma güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Doğa ile iç içe bir alanda piknik yapan vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdi.

İncirliova ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. Yağışlı günlerin ardından yüzünü gösteren güneş ile birlikte vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti. Dereağzı Mahallesindeki İkizdere Barajı'nın bulunduğu bölgeye ve Yunan köprüsü alanına aileleri ve arkadaşlarıyla giden vatandaşların kimisi mangal yaktı kimisi ise yanında götürdüğü çerez, yiyecek ve içecek eşliğinde sohbet edip gününü değerlendirdi.

Güneşli havayı fırsat bilip ailesiyle birlikte İkizdere Barajının alt kısmında piknik yapan Selma Akoğlan, "Aydın'da bugün mükemmel bahardan kalma bir gün yaşıyoruz. Hava çok güzel. Ailemizle birlikte piknik yapıyoruz. Doğa ile iç içe bir alanda şehirden uzak olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklar da burada oynayıp eğleniyor" dedi.

Mehmet ve Şuayip Ünlü kardeşler, eşleriyle birlikte İkizdere Barajının üst kısmında mangal yakıp piknik yaptı. Müzik eşliğinde mangalda tavuk ve et hazırlayan Ünlü kardeşler, yağışlı bir havanın ardından kendilerini dışarı attıklarını belirtti.

Kışın geç geldiğini ve bir süredir etkili olan yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte abisi ile pikniğe geldiklerini kaydeden Mehmet Ünlü, "Yağmurlardan çıkamadık. Bugün güneşli havada abimle birlikte eşlerimizi alıp piknik yapmaya geldik. Dereağzı barajın yanına geldik. Mangalımızı yaktık. Tavuğumuzu attık inşallah pişirip afiyetle yiyeceğiz. Burada güzel bir hafta sonu geçiriyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte güzel bir gün geçirdiğini belirten Suayip Ünlü, "Piknik yapıyoruz. Hava güzel. Onun için böyle bir gezmeye gelelim dedik. Bizim için çok iyi oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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