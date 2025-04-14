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Aydın'da Geleneksel Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Alanlı Mahallesi'nde 6 yıldır düzenlenen Uçurtma Şenliği, bu yıl da baharın gelişini kutlamak için yüzlerce kişinin katılımıyla Çamlık Tepesi'nde yapıldı. Şenlik kapsamında çeşitli yarışmalar yapıldı ve misafirlere yöresel yemekler ikram edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Alanlı Mahallesinde 6 yıldır imece usulü Uçurtma Şenliği gerçekleştiriliyor. Yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, çeşitli yarışmalar yapıldığı gibi davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Alanlı Mahallesi'nde 2017 yılında başlatılan Uçurtma Şenliği bu yıl da Çamlık Tepesi'nde yapıldı. Mahalle sakinleri kendi aralarında topladıkları paralarla 6 yıldır baharın gelişini uçurtma şenliği ile karşılıyor. Yaklaşık 250 bin TL maliyet ile yapılan şenliğe yüzlerce kişi katıldı. Şenlikte çuval, ip, halat çekme, yumurta, uçurtma gibi çeşitli yarışlar yapıldı. Yarışta dereceye girenlere, hediye verildi. Bahar havası eşliğinde gerçekleşen şenlikte, imece usulü hazırlanan keşkek, pilav, lokma ve aşure yemekleri misafirlere ikram edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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