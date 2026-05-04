Aydın'da Engelliler Haftası'nda farkındalık yürüyüşü

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Aydın'da erişilebilirlik ve eşit yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir yürüyüş düzenlenecek.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Erişilebilirlik İçin Yürüyoruz" temalı yürüyüş, 8 Mayıs Cuma günü saat 11.30'da Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayacak. Yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı güzergahı üzerinden ilerleyerek yeniden Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek.

Toplumda erişilebilirlik bilincinin artırılması ve engelli bireylerin karşılaştığı fiziksel ile sosyal engellerin görünür kılınmasının amaçlandığı etkinlikte; eşitlik, bağımsız yaşam ve hak temelli yaklaşım vurgulanacak.

Yürüyüşün ardından Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen tarafından basın açıklaması yapılacak.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Erişilebilirlik bir tercih değil, temel bir haktır. 8 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceğimiz yürüyüşle, erişilebilir bir Aydın ve erişilebilir bir Türkiye için sesimizi birlikte yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Özen, tüm vatandaşları yürüyüşe katılmaya davet ettiklerini belirterek açıklamasına son verdi - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
