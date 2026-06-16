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Aydın'da ilçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi

Aydın'da ilçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit başkanlığında toplanan ilçe milli eğitim müdürleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim kalitesini artırma hedeflerini ve yeni projeleri değerlendirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konular görüşüldü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalar üzerinde duruldu. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler gözden geçirilirken, il genelinde hayata geçirilecek projeler ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, eğitimde ortak hedefler doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve öğrenci odaklı çalışmaların artırılması konuları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ilçe milli eğitim müdürlerine yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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