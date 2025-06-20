Aydın'da Düzensiz Göç Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 1,556 şahıs sorgulanırken, Didim'de 9 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamalara 305 personel ve 48 nokta ile devam ediliyor.

Aydın'da düzensiz göçe geçit yok

48 noktada 'Düzensiz Göç' denetimi

AYDIN - Aydın'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde bin 556 şahıs sorgulanırken, Didim ilçesinde de makilik alana saklanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'da da ülke genelinde eş zamanlı olarak Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 305 personel ve 88 ekip ile 48 uygulama noktasında yapılan kontrollerde 116'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 556 şahsın Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Amirliği'ne bağlı ekiplerce aynı gün içinde Didim Sağtur bölgesinde makilik alan içerisinde yapılan çalışmalarda toplamda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.