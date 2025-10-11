Aydın'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Armutlu İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencileri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle ziyaret etti. Faaliyette, kız çocuklarının eğitim hayatında güçlenmeleri, özgüvenlerinin desteklenmesi ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlanması amacıyla "Her Kız Çocuğu, Kalbinde Bir Kahraman Taşır" temasıyla Aydın ili Milli Mücadele kahramanlarından Çete Havva'nın hikayesi anlatılarak kadınların toplumdaki güçlü rolü vurgulandı. Ayrıca kız çocuklarına özel olarak kaleme alınan mektuplar hediye edilerek, onların hayallerine dokunacak duygusal bir bağ kuruldu. Etkinlik sonunda çocuklara Tim Jandarma maskesi, balon ve boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN