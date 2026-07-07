Aileler ve çocuklar dijital detoks etkinliğinde buluştu

Aydın'da düzenlenen "Dijital Detoks Kapımda" etkinliğinde aileler ve çocuklar, teknolojinin bilinçli kullanımı, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla bir araya geldi.

Aydın'da düzenlenen "Dijital Detoks Kapımda" etkinliği kapsamında aileler ve çocuklar bir araya gelerek dijital dünyanın bilinçli kullanımı konusunda farkındalık kazandı. Teknolojinin günlük yaşamda her geçen gün daha fazla yer edinmesiyle birlikte bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımına dikkat çekilen etkinlikte, gerçek iletişimin güçlendirilmesi, aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve sosyal etkileşimin artırılması hedeflendi. Program boyunca aileler ve çocuklarla verimli paylaşımlar gerçekleştirilirken, dijital alışkanlıklar ve sağlıklı teknoloji kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği programda, güçlü aile yapısı ve bilinçli teknoloji kullanımının önemine vurgu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı