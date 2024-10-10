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Aydın'da Brusella Hastalığı İçin Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Brusella Hastalığı İçin Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında brusella hastalığıyla ilgili aşılamaların sürdüğü ve 2024 yılı itibarıyla 70 bin dişi buzağının aşılandığı açıklandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde brusella hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, 2024 yılı itibarıyla Aydın genelinde 3 aylıktan büyük yaklaşık 70 bin dişi buzağının brusella hastalığına karşı aşılandığı ve aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çavdar Mahallesi'nde, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman'ın katılımıyla brusella hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve ekonomik zararları ile hastalıktan korunma yöntemleri üzerine detaylı bilgiler verilirken, konjuktival aşılamanın önemi vurgulandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 2024 yılı itibarıyla Aydın genelinde 3 aylıktan büyük yaklaşık 70 bin dişi buzağının brusella hastalığına karşı aşılandığını ve aşılama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenipazar Brusella

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