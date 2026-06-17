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Aydınlı berber ve kuaförlerden huzurevi sakinlerine gönül dokunuşu

Aydınlı berber ve kuaförlerden huzurevi sakinlerine gönül dokunuşu
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Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası üyeleri, huzurevindeki yaşlılara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi. Başkan Serhan Avşar, yaşlıların tebessümünün ve dualarının kendileri için en büyük ödül olduğunu söyledi.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası üyeleri, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek kişisel bakım hizmeti verdi.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, huzurevinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen oda üyeleri, büyüklerin saç kesimi ve kişisel bakım uygulamalarını gerçekleştirdi. Yaşlılarla sohbet eden berber ve kuaförler, onların günlük yaşamlarına küçük de olsa katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı. Ziyaret sırasında yaşlıların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük karşılık olduğunu ifade eden Başkan Serhan Avşar, alınan hayır dualarının değerli olduğunu belirtti. Başkan Avşar, yaptığı açıklamada, "Günün her anını sevgiyle paylaşırken büyüklerimizin saç kesimi ve kişisel bakım uygulamalarını gerçekleştirdik. Onların yüzündeki küçük bir tebessüm, ettiğimiz iki tatlı kelam ve aldığımız hayır duaları bizim için her şeye bedeldi" ifadelerini kullandı. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Avşar, emeğini ve mesleki birikimini bu anlamlı buluşmaya taşıyan tüm esnaf ve oda üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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