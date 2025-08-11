Aydın'da Afetlere Hazırlık Eğitimi Devam Ediyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, Acil Sivil Arama Kurtarma Derneği (ASAK) Aydın Temsilciliği ve ANDA Arama Kurtarma Ekibi üyelerine uygulamalı eğitim verdi.

Aydın'da kurumlar arası işbirliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller de afetlere hazırlık eğitimlerine devam ediyor. İl genelindeki birçok kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik verilen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi konular da yer alıyor. Son olarak Acil Sivil Arama Kurtarma Derneği (ASAK) Aydın Temsilciliği ve ANDA Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile bir araya gelen AFAD ekipleri, katılımcılara eğitim parkurunda uygulamalı olarak enkaza giriş teknikleri, kütle kaldırma ve kirli giriş tekniği konularında temel eğitim verdi. Afet anında etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eğitmenlerimiz tarafından ASAK Aydın Temsilciliği gönüllü adaylarıyla tanışma, kurum ve araç tanıtımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, İl Müdürlüğümüz eğitim parkurunda akredite ekiplerimizden ANDA Arama Kurtarma Ekibi, yeni katılım sağlayan personelleri ile birlikte enkaza giriş teknikleri, kütle kaldırma ve kirli giriş tekniği konularında uygulamalı eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN