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Aydın'da afet hazırlıkları masaya yatırıldı

Aydın'da afet hazırlıkları masaya yatırıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda afet hazırlıkları, risk azaltma çalışmaları ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar, risk azaltma çalışmaları ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen çalışma toplantısına Vali Dr. Osman Varol başkanlık etti. Toplantıda, il genelinde yürütülen afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirilirken, afetlere karşı alınan tedbirler, risk azaltma faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri görüşüldü. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu tarafından gerçekleştirilen brifingde, müdürlüğün mevcut çalışmaları, afetlere müdahale kapasitesi ve yürütülen hazırlık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca müdahale gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Dr. Osman Varol, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarında görev alan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Varol, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekerek personele görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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