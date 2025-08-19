Aydın'da 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, birim amirleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ele alınırken, öncelikler belirlendi. Eğitimde kaliteyi ve verimliliği artırmaya yönelik uygulanacak stratejiler netleştirildi. İl genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli bir şekilde sürdürülmesi için yapılacak planlamalar masaya yatırıldı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, eğitimde başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için koordineli bir şekilde çalışılacağını ifade etti. - AYDIN