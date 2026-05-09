Aydın'da 154 şehidin hatırası Şehitlik Köşesi ile yaşatılıyor

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanlığı'nda 154 Aydınlı şehidin hatırasına oluşturulan Şehitlik Köşesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programda şehitler dualarla anılırken, şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Aydın'da göreve başlayan Osman Varol, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu tarafından karşılanan Vali Varol, ziyarette, Aydın genelinde jandarma sorumluluk alanında yürütülen güvenlik çalışmaları, kırsal asayiş uygulamaları ve operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hazırlanan ve 154 Aydınlı şehidin hatırasını yaşatmayı amaçlayan Şehitlik Köşesi'nin açılışı da yapıldı. Açılışta konuşan Vali Varol, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı. Açılışta şehit aileleri de yer aldı. Şehitlerin fotoğrafları ve isimlerinin bulunduğu köşede aileler duygusal anlar yaşarken, programda aziz şehitler için dualar edildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göreve yeni başlayan Aydın Valimiz Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanlığı'nda vatan uğruna canlarını feda eden 154 Aydınlı şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan Şehitlik Köşesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bu anlamlı programda aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla yad edildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
