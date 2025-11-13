Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Aydın-Çine Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin düştüğü karayolunda araçlar düşük hızda ilerlemek zorunda kalırken, trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Aydın kent merkezinden Çine istikametine seyreden sürücüler, özellikle dağlık ve virajlı kesimlerde sisin etkisini artırmasıyla dikkatli bir şekilde yollarına devam etti. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisli havalarda farların açık tutulması, takip mesafesinin korunması ve ani fren ya da sollamalardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı. - AYDIN