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Aydın Çine'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

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Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlara bağlı ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanırken, ekipler yangının çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, bölgedeki söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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