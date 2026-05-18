İş insanı Aydın Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, 13 gün önce silahlı saldırıda yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi Alanya'da toprağa verildi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

13 gün önce yaşanan silahlı yaralama olayı sonucu ağır yaralanan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çavuşoğlu için bugün Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkler Merkez Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çavuşoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Beykoz Kaymakamı ve Alanya önceki Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
