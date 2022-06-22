Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan 'Yaza Merhaba' Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu, "Yaza Merhaba" konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki konseri Şef Murat Akyüzlü yönetti.

İki bölüm halinde gerçekleşen konserde "Nazende Sevgilim", "Yollarına Gül Döktüm", "Bu Sevgi Ah", "Rüzgar Susmuş" gibi Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli 26 eseri seslendirildi. Koro ve solo olarak seslendirilen eserlerde gösterilen performanslar, dinleyicilerden tarafından büyük alkış topladı.

İzmir marşı ile coşkulu bir şekilde son bulan konser sonrasında duygularını dile getiren vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ANKA / Yerel