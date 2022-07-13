Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden, Datça yangınına arazöz desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla iki arazöz gönderdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki orman yangının söndürülmesi ve ekiplere destek olmak için harekete geçti . Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla görevlendirilen iki arazöz ve personel alevlerle mücadele etmek için yola çıktı. Başkan Çerçioğlu, ilk etapta iki arazözün bölgeye gönderildiğini, bölgedeki gelişmelere göre takviye ekiplerin hazır bekletildiğini ifade ederek, ormanların bu ülkenin vazgeçilmezlerinden olduğunu dile getirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel