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Aydın Büyükşehir Belediyesi Gece-Gündüz Çalışıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri Aydın'ı tertemiz tutabilmek için gece-gündüz demeden çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı 24 saat pırıl pırıl tutmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri Aydın'ı tertemiz tutabilmek için gece-gündüz demeden çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı 24 saat pırıl pırıl tutmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da tertemiz tutuyor. Vatandaşların temiz bir şehirde uyanmaları için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da sorumluluk alanlarımızın her köşesinde titizlikle çalışıyoruz. Ekiplerimiz Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için gece-gündüz çalışıyor. Bizler tüm ekiplerimizle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken vatandaşlarımızı da çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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