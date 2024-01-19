Üye Girişi
Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Başkan Çerçioğlu ile Başkan Arıkan, Söke'ye yapılacak hizmetler ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Mustafa Başkanımızla birlikte Söke'ye hizmetlerimize bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün imkanlarımızla Söke Belediyemizin yanındayız' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ile Başkan Arıkan, Söke'ye yapılacak hizmetler ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Coşkun da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mustafa Başkanımızla birlikte Söke'ye hizmetlerimize bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün imkanlarımızla Söke Belediyemizin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mustafa İberya Arıkan Özlem Çerçioğlu Yerel yönetim Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title