Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ve Atça'da vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar, Atça Pazarı'ndan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu'na sebze ve meyve fiyatlarının çok yüksek olmasından yakındı.

Pazardan alışveriş yapan Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet de etti. Vatandaşlar Çerçioğlu'na domatesi örnek göstererek kilosunun 20-25 lira olduğunu söyledi. Bir kilo domatesin dört kişilik bir ailenin birkaç günlük ihtiyacını karşıladığını ifade eden vatandaşlar, ay sonunu getiremediklerini belirtti. Pazarcı esnafı ise girdi maliyetlerinin oldukça fazla olmasından yakınarak fiyatların bu yüzden yüksek olduğunu ifade etti. Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül eşlik etti. - AYDIN