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Aydın Başsavcısı Arısoy başkanlığında kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı

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Aydın Başsavcısı Arısoy başkanlığında kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı
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Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, adli olaylara müdahale süreçleri ve kollukla koordinasyon ele alındı. Toplantıya savcılar, jandarma komutanları ve emniyet şube müdürleri katıldı; bilgi paylaşımı ve iş birliği değerlendirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, adli olaylara müdahale süreçleri ile adli makamlar ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyon ele alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli olaylarda izlenecek yöntemlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hakdiler Pehlivan ve Vahdet Gebeş, cumhuriyet savcıları, ilçe jandarma komutanları ve emniyet şube müdürleri katıldı. Toplantıda, adli olayların meydana gelmesinin ardından yürütülmesi gereken işlemler, olaylara müdahale sırasında dikkat edilecek hususlar ve soruşturma süreçlerinde izlenecek yöntemler değerlendirildi. Adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki bilgi paylaşımının etkin şekilde sağlanması ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Kamu düzeninin korunması ve adli olayların etkin şekilde aydınlatılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, adli işlemlerin mevzuata uygun, eksiksiz ve titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca uygulamada karşılaşılan hususlar ele alınarak kurumlar arası iş birliğinin adli süreçlerin sağlıklı işlemesindeki rolü değerlendirildi.

Katılımcıların adli olaylara müdahale ve soruşturma süreçlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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