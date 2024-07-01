Üye Girişi
Haberler

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Haftası'nda görevlilerle kahvaltı programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle hastanede görev yapan özel güvenlik görevlileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Hastane yönetimi ve özel güvenlik personeli birlikte kahvaltı yaparak, güvenlik görevlilerinin özverili çalışmalarını takdir etti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle hastanede görev yapan özel güvenlik görevlileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Hastane yönetimi ve hastanede görev yapan özel güvenlik personeli birlikte kahvaltı yaptı. Özel güvenlik görevlileri ile sohbet eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan kahvaltı sırasında yaptığı konuşmada, özel güvenlik görevlilerinin büyük bir özveriyle hizmet verdiğini ve hastane ortamında huzur ve güveni sağlamak adına 7 gün 24 saat çalıştığını vurguladı. Kocakaplan, "Varlıklarından güç aldığımız başta hastane güvenlik birimimiz olmak üzere tüm güvenlik görevlisi çalışanlarının Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kutlu olsun" dedi.

Özel güvenlik görevlileri de, kendilerini özel günlerinde unutmayan hastane yönetimine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Aydın Güvenlik Etkinlik Yerel Sağlık Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title