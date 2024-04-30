Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personellere eğitim verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne atamaları gerçekleşen yeni personeller, daha etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla oryantasyon süreci kapsamında eğitim verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi eğitim birimi tarafından yeni katılan personellerin hastane içi süreçleri, kurumsal değerleri ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli konuları içerdiği eğitim programı düzenlendi. Hasta memnuniyeti, iletişim becerileri, hasta güvenliği, etik değerler, acil durum yönetimi gibi başlıkların ele alındığı eğitimler, yeni personelin hastaneye uyum sağlaması ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla düzenlenen programda hastane personeli eğitimden geçti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yetkilileri sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için oryantasyon sürecinin büyük önem taşıdığını belirterek yeni katılan personellere görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN