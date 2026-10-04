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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi

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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter ve hasta karşılama çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi. Programda afet ve acil durum yönetimi, yangın söndürücülerinin kullanımı, hasta hakları, iletişim, fatura ve provizyon süreçleri ile renkli kodlar ele alındı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan tıbbi sekreter ve hasta karşılama çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde afet ve acil durum yönetiminden yangın söndürücülerinin kullanımına, hasta haklarından kişilerarası iletişime kadar farklı başlıklar ele alındı.

Hastanede Birim Bazlı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında gerçekleştirilen programda, tıbbi sekreter ve hasta karşılama çalışanlarının görev süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konularda eğitimler verildi. Eğitim programında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi', 'Yangın Söndürücülerinin Kullanımı', 'Hasta Hakları ve Sorumlulukları', 'Kişilerarası İletişim', 'Fatura ve Provizyon Süreçleri' ile 'Renkli Kodlar' başlıkları ele alındı. İlgili eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, hastane hizmetlerinin güvenli ve etkin şekilde yürütülmesinde önemli rol üstlenen personelin farklı alanlardaki bilgi ve farkındalıklarının desteklenmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Hastanede birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan hizmet içi eğitimlerin, çalışanların görev süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanırken, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi eğitim programlarına katkı sunan eğitmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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