Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'ndan Kur'an-ı Kerim ziyafeti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ayasoya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Ulu Camide Kur'an'ı Kerim ziyafeti verdi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gediz Ulu Camiinde Kur'an Kerim ziyafeti gerçekleştirildi.

Mevlid-i Nebi ile Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen programa Ayasofya Camii İmam Hatibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kadıköy Sahra-i Cedid Camii İmam Hatibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi Kurra Hafız Habip Deveci konuk oldular.

Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kadıköy Sahra-i Cedid Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Habib Deveci ve Ulu Camii İmam Hatibi Mustafa Ertürk okudukları Kur'an-ı Kerim ile vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Gediz Ulu Cami İmam Hatibi Mustafa Ertürk'ün tilaveti ile başlayan programda Müftü Sebahattin Turan, bir konuşma gerçekleştirdi.

Turan, konuşmasında, "Peygamberimiz SAV tıpkı ashabının kandili olduğu gibi kıyamete kadar bütün müminlerin kandili olmaya devam edecektir. Onun ışığı hiçbir zaman sönmemiştir sönmeyecektir. Onun davasını mesajını en anlamlı hale getiren ve tamamlayan Kur'anı Kerimdir. Biz Kur'an'la sizleri buluşturmak istedik. Gönüllerimiz Kur'an'la şifa bulsun diye. İstanbul'dan gelen hocalarımıza kendim adına, Gediz adına teşekkür etmek istiyorum . Rabbim Kur'an ışığından ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Müftü Turan'ın konuşmasının ardından Kadıköy Sahra-i Cedid Camii İmam Hatibi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi Kurra Hafız Habip Deveci Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Ardından Gediz Müftülüğü Dini Musiki gurubu tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Kürsüye gelerek Kur'an-ı Kerim okuyan Ayasoya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu dinleyenleri adeta mest etti.

Topçuoğlu'nun tilavetinin ardından Müftü Sebahattin Turan tarafından dua edilmesi ile program sona erdi.

Programa; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Din Görevlileri ve Vatandaşlar katıldı.