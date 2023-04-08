Ayakkabı boyayarak 6 evlat büyütüp, iki kez umreye gitti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 43 yıldır ekmek teknesi olan ayakkabı boyacılığıyla 6 çocuk büyütüp evlendiren Mustafa Altınbilek, eşiyle de iki kez umreye gitti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 43 yıldır ekmek teknesi olan ayakkabı boyacılığıyla 6 çocuk büyütüp evlendiren Mustafa Altınbilek, eşiyle de iki kez umreye gitti. Yazın sıcağa, kışın ise soğuğa aldırış etmeden kaldırımda kurduğu tezgahıyla mesleğini sürdüren Altınbilek, " Allah'a çok şükür çalışıp helalinden rızkımızı çıkarttık" dedi.

Boyacılık mesleğine 1980 yılında ilçenin meydanında başlayan 70 yaşındaki Mustafa Altınbilek, boya tezgahıyla sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. 43 yıldır ekmek teknesi olan ayakkabı boyacılığıyla 6 çocuk büyütüp evlendiren Altınbilek, eşiyle de iki kez umreye gitti. Yaz kış kaldırımda kurduğu tezgahıyla mesleğini sürdüren Altınbilek, "1980'de bu işe başladım, 1988'de tarım Bağkur'u ödeyerek emekli oldum elhamdülillah. 6 evladım var ve hepsini bu sandıkla büyüttüm, evlendirdim, yuvalarını kurdum. Hendek'te hacı boyacı Mustafa dendiği zaman herkes tanır beni. Bu sandıkla evimi geçindirdim, biraz para biriktirip hanımımı alarak iki sefer umreye gittim. Allah'a çok şükür çalışıp helalinden evimizi geçindirdik, çoluk çocuğumuza baktık. Şimdi de karınca kararınca geliyorum saat 10.00 gibi, öğle ve ikindi namazını kıldıktan sonra ekmeğimi alıp evime gidiyorum" dedi.

"Hacı boyacı" olarak tanınan Mustafa Altınbilek, ilçe halkı tarafından da seviliyor. - SAKARYA