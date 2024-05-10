Üye Girişi
Haberler

Avukatlık Mesleği Hisarcık İlkokulunda Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Avukat Fatma Altay, mezun olduğu Atatürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine avukatlık mesleğini tanıttı. Altay, öğrencilere avukatlık mesleği hakkında bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Avukat Fatma Altay, mezun olduğu Atatürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine avukatlık mesleğini tanıttı.

Avukat Fatma Altay, mezun olduğu Atatürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine "Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde avukatlık mesleği hakkında bilgiler verdi, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Sınıf Öğretmeni Nuriye Girgin "Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde her hafta farklı bir meslekten bireyin öğrencileri bilgilendireceğini, projenin amacının öğrencilerin birinci ağızdan meslekleri tanımasını sağlamak olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Altay Hisarcık Kütahya Altay Eğitim Yerel Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title