Avukatlık Mesleği Hisarcık İlkokulunda Tanıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Avukat Fatma Altay, mezun olduğu Atatürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine avukatlık mesleğini tanıttı.

Avukat Fatma Altay, mezun olduğu Atatürk İlkokulunda 4. Sınıf öğrencilerine "Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde avukatlık mesleği hakkında bilgiler verdi, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Sınıf Öğretmeni Nuriye Girgin "Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde her hafta farklı bir meslekten bireyin öğrencileri bilgilendireceğini, projenin amacının öğrencilerin birinci ağızdan meslekleri tanımasını sağlamak olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA