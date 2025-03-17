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Avukat Tamer Tayuzak, Şehir Hayatını Geride Bırakarak Diyarbakır'a Dönüş Yaptı

Avukat Tamer Tayuzak, Şehir Hayatını Geride Bırakarak Diyarbakır'a Dönüş Yaptı
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47 yaşındaki avukat Tamer Tayuzak, yoğun şehir yaşamını geride bırakarak memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terk edilmiş bir köyde yeni bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe, üretken bir hayat benimseyerek köyde umut dolu bir hikaye yazmaya başladı.

Batıda eğitim ve başarılı kariyer yıllarının ardından hayatında köklü değişikliğe karar veren 47 yaşındaki Avukat Tamer Tayuzak, şehrin yoğun temposunu geride bırakarak memleketi Diyarbakır'a dönüp köye yerleşti.

Tayuzak, Silvan ilçesindeki babasından miras kalan, yıllardır susuz ve terk edilmiş bir köyde kendine yeni bir yaşam kurmaya karar verdi. Köydeki eski bağın taşlı tozlu yollarında yeni bir umutla yola çıktığını dile getiren Tayuzak, çorak toprakları yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı. Bağını badem ağaçlarıyla ve yeni fidelerle donatarak toprakla yeniden buluşturan avukat Tayuzak, bu süreçte, sadece köye değil, kendi ruhsal huzuruna da dokunan üretken bir yaşam tarzı benimsediğini söyledi.

Tayuzak, modern yaşamın stresinden uzak, doğal bir düzen inşa etmekle kalmadı; aynı zamanda köy hayatını üretkenlik ve ilhamla yeniden tanımladı. Kendi hayalinden yola çıkarak bir başarı hikayesine imza atan Tayuzak, şehrin yoğunluğundan sıkılan ve doğaya dönmeyi düşünenler için umut oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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