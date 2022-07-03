Avukat Aytek Canbek, Kütahya Baro Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Avukat Aytek Canbek, Kütahya Barosu'nun Ekim ayında yapılacak olan 47. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Halen Kütahya Barosu Genel Sekreteri Avukat Aytek Canbek, başkan adayı olarak avukatların karşısına çıkacak. Avukatları güç birliğine davet eden Canbek, "Baromuz ancak 'Biz' diyebilenlerin ellerinde yükselecek" dedi.

2009 yılından beri Kütahya Barosu çatısı altında, 2014-2022 yılları arasında bir dönem Baro Denetleme Kurulu üyeliği ve 3 dönem Baro Genel Sekreterliği olmak yaklaşık 8 yılını Kütahya Barosu'na hizmet ederek geçiren Kütahya Barosu 47. Dönem Başkan Adayı Avukat Aytek Canbek, "Bugün gelinen noktada Kütahya Barosu, sadece meslek teşekkülünden ibaret bir isim olarak kalmamış, hiçbir siyasi oluşum ya da yapının baskısına müsaade etmeyen, toplum ile iç içe olmayı şiar edinen, çocuk, kadın, çevre, hayvan hakları gibi ulvi, korunmaya ve desteklenmeye değer tüm hakları da gözeten, duyarlı, sağlam bir yapı halini almıştır" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel