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Avrupa kavruluyor: Fransa'da 50, İspanya'da 212 can kaybı

Avrupa kavruluyor: Fransa'da 50, İspanya'da 212 can kaybı
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Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da 50, İspanya'da 212 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklar İngiltere ve Fransa'da Haziran ayı rekorları kırarken, İtalya'da 16 şehirde en yüksek sıcaklık alarmı verildi.

Avrupa, aşırı sıcaklarla mücadele ederken Fransa'da sıcaklık nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye, İspanya'da ise 212'ye yükseldi.

Avrupa, onlarca can kaybı, elektrik kesintileri, okul ve kültürel mekanların kapanmasına neden olan sıcak dalgasıyla mücadele ediyor. Meteorologlar, aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyardı. İngiltere'de Haziran ayı için en yüksek sıcaklık kayıtlara geçerken sıcaklık İngiltere'nin güneyinde 36,1 santigrat dereceye ulaştı. Paris'te sıcaklıklar Haziran ayı rekoru olan 40,9 santigrat dereceye ulaştı.

Fransa'da can kaybı 50'ye yükseldi

Fransa'nın yaklaşık 80 yıl önce kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gününden bir sonraki gün olarak kayıtlara geçti. Güneybatıdaki Pissos kasabasında sıcaklıklar 44,3 santigrat dereceye ulaştı. Fransız yetkililer, 48 kişinin boğularak 2 çocuğun da bir araçta sıcaklar sonucu toplam 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona dahil olmak üzere 16 şehirde en yüksek sıcaklık alarmı verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sıcak dalgasının daha da yoğunlaşabileceği, Pazar ve Pazartesi günleri arasında zirveye ulaşabileceği kaydedildi.

İspanya'da can kaybı 212

İspanya'da ise, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların günlerce sürmesinin ardından 2 yaşlı kişinin sıcak çarpmasından öldüğü bildirildi. İspanya'da sıcaklar nedeniyle 21-24 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Cumartesi günü 13, Pazar günü 38, Pazartesi günü 66 ve Salı günü ise 95 can kaybı kaydedildi. Kuzeydeki Cantabria bölgesinde kaydedilen en yüksek sıcaklık 43,7C ile sıcaklık rekoru kırıldı. Ancak ulusal hava durumu ajansı AEMET'e göre, Haziran ayının sonlarında kaydedilen en sıcak günlerin bugün itibariyle hafiflemeye başladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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