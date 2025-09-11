Avni Ongurlar'dan Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu'na Destek

İş adamı Avni Ongurlar, Eskişehir'deki Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu'na anlamlı bir destek sağlayarak hayırseverlere de katkı çağrısında bulundu.

Eskişehir'de Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu'na anlamlı bir destek sağlandı. Hayırsever Avni Ongurlar, okulun ihtiyaçları arasında yer alan 400 öğrenci sırası, 12 öğretmen masa ve sandalyesi ile 12 sınıf dolabını bağışladı. Bu katkı dolayısıyla okulda düzenlenen teşekkür programında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Türkal, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seydioğlu ve Okul Müdürü Devrim Yersel, konuşmalarında, Ongurlar'a teşekkürlerini iletti. Programda plaket takdim edilen hayırsever, halk oyunu gösterisine de eşlik etti, ardından yenilediği sınıfları gezerek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Başarının yolu eğitimden geçiyor"

İmkanı olan vatandaşları eğitime destek vermeye çağıran Avni Ongurlar, "Başarının yolu eğitimden geçiyor. Ben çok zengin bir insan değilim, ama zenginlerin uyanmasını ve eğitime katkı vermelerini arzu ediyorum. Bir Eskişehirli olarak görevimi yapıyorum. İmkanı olan insanlar yaz ve kış uykusundan uyanmalı, hep birlikte Eskişehir'e katkı yapmalıyız" dedi.

Teşekkür programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Türkal, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seydioğlu, Yunus Emre MTAL Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR