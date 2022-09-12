Avcunda beslediği kumrusuyla olan dostluğu iç ısıtıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Serhat Kuyucu, avucunda beslediği Sivas Kumrusu ile arasındaki dostluk görenlerin dikkatini çekiyor

SİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Serhat Kuyucu avucunda beslediği Sivas Kumrusu ile arasındaki dostluk görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan kuşbaz Serhat Kuyucu, yaklaşık 30 yıldır kuşlarla ilgileniyor. Evinin bahçesine kurduğu bir kafeste Sivas Kumrusu besleyen Kuyucu, kumruları ile arasında olan dostluklarıyla adından söz ettiriyor. Birçok kumrusu bulunan Kuyucu, en çok Yazgı adını verdiği kumrusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kafesi açar açmaz kumrusunun yanına geldiğini belirten Kuyucu, çok sevdiği kumrusunu avucunun içinde besliyor. Bunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Avucumda yem yer suyunu içer"

Serhat Kuyucu, çok sevdiği kumrusunun avucunda yem yediğini ve su içtiğini söyleyerek, "Çocuk yaştan beridir güvercinlere hevesim var. Bu elimdeki de Sivas kumrusu. Yavru böyle elime bir kaç kez geldiğinde dikkatimi çekti. Elime alıştırdım. Kümesin önüne gelip kapısını açında direkt omuzuma geliyor. Avucumda yem, yer suyunu içer. Ben nereye gidersem peşime gelir. Bu kuşun adı Yazgı" dedi.