Avcılar'da sağanak yağış etkisini gösterdi

İSTANBUL - Avcılar'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur, Avcılar ve çevre ilçelerde etkisini gösterdi. Yağmura yakalanan vatandaşlar kendilerini korumakta zorlandı. Öte yandan sağanak yağış, barajların doluluk oranlarında da etki gösterdi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 16 Mart Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 35,18 olmuştu.