ATV tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı

TOKAT - Tokat'taki ATV tutkunları Topçam Yaylasına çıkarak yaban hayvanları için doğaya ekmek bıraktı.

Tokat'ta gönüllü olarak kurulan ve ATV tutkunlarını bir araya getiren Tokat ATV Clup üyeleri sosyal farkındalık projeleriyle de dikkat çekiyor. 25 kişiden oluşan grup üyeleri yaban hayvanlarını da unutmadı. Çetin kış şartlarında hayatta kalmak için mücadele eden yaban hayvanları için Topçam Yaylasına çıkan üyeler, kentte faaliyet gösteren unlu mamul üreticilerini tek tek gezerek yiyecek topladı. Toplanan ekmek ve yiyecekler köylülerin gösterdiği noktalara bırakıldı.