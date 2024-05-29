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Atlı Jandarma Birliği Gaziantep'te Devriye Görevi İcra Etti

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Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Birliği, Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında devriye faaliyetleri icra etti. Atlı Jandarma Birliği, 13 - 26 Mayıs tarihleri arasında Yavuzeli Festival Park, Rumkale, Nizip Zeugma Antik Kenti ve Şehitkamil Erikçe mesire alanında önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görev aldı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı Jandarma Birliği, Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında devriye görevi icra etti. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Birliği, Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında devriye faaliyetleri icra etti. Atlı Jandarma Birliği, 13 - 26 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Yavuzeli Festival Park, Rumkale, Nizip Zeugma Antik Kenti ve Şehitkamil Erikçe mesire alanında önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görev aldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atlı birliği gören çocuklar ve aileleri, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehitkamil Gaziantep Yavuzeli Jandarma Zeugma Güvenlik Yerel Haberler

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