- Atılım Üniversitesinde "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı

ANKARA - Atılım Üniversitesi tarafından 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı Mühendislik Fakültesinde bulunan Kemal Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, havacılık sektörünün Türkiye'de çok ciddi bir ivme kazandığını ifade ederek, "Özellikle son 10-15 yılda Türk Hava Yollarının birçok başarıya imza attığını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ekosistemin diğer boyutu da elbette mühendislik tarafı. Savunma Sanayimiz üretmiş olduğu İHA'larla, SİHA'larla ve helikopterlerle çok ciddi bir atılım içerisinde. İleride çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Havacılık sektöründe iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Biz de bu anlamda Atılım Üniversitesi olarak hem sivil havacılık alanında hem de mühendislik alanında bu ekosisteme insan kaynağı bakımında katkılar vermeye başladık" dedi.

"Türk havacılık tarihini fotoğraflarla anlatmaya çalıştık"

Konferansın ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer'in arşivinden oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer, Türk havacılık tarihini görsel belgelerle ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Sergimizde yer alan fotoğrafları bir kısmı daha önce yayınlanmamış fotoğraflar. Hala arşivimde yayınlanmamış ama Türk havacılık tarihindeki olaylarla ilgili fotoğraflar var, görsel belgeler var. Benim en büyük amacım bunların hepsinin daha kurumsal çatı altında toplanması, daha kurumsal bir arşiv altında değerlendirilmesidir."

Konferansa Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuşa Elverişlilik Daire Başkan Vekili Musa Erdoğan, Atılım Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Alemdaroğlu ve Erdoğan konferansta birer konuşma gerçekleştirdi.