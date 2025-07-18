Atık Malzemelerden Nostaljik Radyolar Yapan Niyazi Hararcı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan Niyazi Hararcı, atık malzemeleri nostaljik radyolara dönüştürüyor.

35 yaşındaki Niyazi Hararcı, yıllardır biriktirdiği ve çevresinden temin ettiği atık malzemeleri nostaljik radyolara dönüştürüyor. Özellikle eski ahşap hoparlör kutuları, televizyon kasaları, hastanelerde kullanılan hava filtre makineleri ve kullanılmayan suntaları kesip biçerek radyo kutularına dönüştüren Hararcı, elektronik kısmında ise eski kasetçalarların radyo devrelerini kullanıyor.

"Başkaları için hiçbir önem taşımayan atık eşyaları değerlendiriyorum"

Çevresinden ve hurdacılardan temin ettiği malzemelerle çalıştığını söyleyen Hararcı, "Atık malzemeleri değerlendirmeyi çok severim. Genelde ahşap ile elektroniğe, aynı zamanda radyoya da meraklı olduğumdan radyo yapıyorum. Bir caminin eski ahşap hoparlör kutuları, hastanelerde kullanılan eski hava filtre makineleri, eski televizyon kutuları gibi radyoya uygun olan ahşap malzemeler, suntalar.ı kesiyorum, biçiyorum, içerisine radyo devreleri yerleştiriyorum. Radyoyu kendim yapmıyorum. Günümüzde ihtiyaç duyulmayan kasetçalar teyplerin radyo devresini kullanıyorum. Nostaljik görünümlü radyolar elde etmeye çalışıyorum. İnsanın en başta radyoyu sevmesi lazım, dinlemesi lazım. Türkülere ve eski geleneklere sempati duyması gerek. Benim serüvenim de ilk başta böyle başladı. Eşten, dosttan radyo alıyorum, eski olduğundan dinleyemiyorum. Bu eski radyoları orijinalini bozmadan dinlenebilir hale getirmek benim çok hoşuma gidiyor. Dinlemekte ayrı bir mutlu ediyor. Radyoya uygun bir sunta bulduğum zaman içerisine kapaklı bölmeler yapıyorum, menteşe yapıyorum. Hurdacıdan ya da eş dosttan aldığım kullanılamayan eski kasetçalarları alıp, bunların devresini içerisine koyuyorum. Eskiden radyolarda hasır çuval görünümlü bir kumaş olurdu, hoparlörlerin ön tarafına koyulurdu. Onun için eski bir çuval buldum, ona gözüm gibi bakıyorum. Yapmış olduğum bir radyodan örnek verecek olursam, kutusu için hava filtresi makinesi kullandım. Hoparlörü için eski bir çuval kullandım. Ses açma-kapatma düğmesi olarak kırık bir sandalyenin ayağını kullandım. Bozulmuş bir el fenerinin açma-kapatma düğmesini kullandım. Başkaları için hiçbir önem taşımayan atık eşyaları değerlendirip, hepsini bir araya getirip bir radyo elde etmiş oluyorum" dedi. - ÇANKIRI