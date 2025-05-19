Ateşle Oynayan Çocuk Evi Yaktı

Ateşle Oynayan Çocuk Evi Yaktı
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Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi'nde 16 yaşındaki bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ateşle oynayan çocuk evi yaktı

YOZGAT - Yozgat'ın Taşköprü Mahallesi'nde bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşköprü Mahallesi Altay Sokak'ta Şerife Uçar'a ait evde, 16 yaşındaki torununun ateşle oynaması nedeniyle yangın çıktığı öne sürüldü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Şerife Uçar'ın torunu olan 16 yaşındaki gencin babası Yasin Uçar "Benim cahil bir oğlum var. 15-16 yaşlarında. Oğlan gelmiş. Evde yangın çıkmış. Olay bu. Zarar büyük. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. Yangın söndürüldükten sonra evin son durumunu gören Şerife Uçar gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Yerel
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