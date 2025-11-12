Haberler

Atatürk Üniversitesinden millî ağaçlandırma gününe destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019 tarihinde ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019 tarihinde ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu anlamlı seferberliğin Erzurum'daki adreslerinden biri de Atatürk Üniversitesi oldu.

Üniversitenin Lojman Bölgesinde düzenlenen etkinlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci bir araya geldi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Ağaçlandırma Gününün sadece bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir bilinç hareketi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan bu anlamlı seferberlik, doğaya, vatana ve geleceğe olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte doğayı koruma bilincini kampüs kültürümüzün bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Her dikilen fidan, bir öğrencimizin umudu, bir bilim insanımızın emeği, bir milletin geleceğe bıraktığı izdir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, Türkiye Yüzyılı'na atılmış yeşil bir imzadır."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca üniversite bünyesinde sürdürülen sıfır atık, enerji verimliliği, iklim değişikliği farkındalık projeleri ve yeşil kampüs uygulamaları hakkında da bilgi vererek, Atatürk Üniversitesinin çevreye duyarlı politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Doğayı Korumak, Geleceği Korumaktır"

Program kapsamında katılımcılar, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte yüzlerce fidan, Atatürk Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin elleriyle toprakla buluştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, çevreye katkıda bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, doğayla iç içe bir kampüste öğrenim görmenin kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Akademisyenler ise gençlerin çevre bilinciyle büyümesinin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.