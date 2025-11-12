Atatürk Üniversitesinden millî ağaçlandırma gününe destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019 tarihinde ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu anlamlı seferberliğin Erzurum'daki adreslerinden biri de Atatürk Üniversitesi oldu.

Üniversitenin Lojman Bölgesinde düzenlenen etkinlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci bir araya geldi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Ağaçlandırma Gününün sadece bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir bilinç hareketi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan bu anlamlı seferberlik, doğaya, vatana ve geleceğe olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte doğayı koruma bilincini kampüs kültürümüzün bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Her dikilen fidan, bir öğrencimizin umudu, bir bilim insanımızın emeği, bir milletin geleceğe bıraktığı izdir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, Türkiye Yüzyılı'na atılmış yeşil bir imzadır."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca üniversite bünyesinde sürdürülen sıfır atık, enerji verimliliği, iklim değişikliği farkındalık projeleri ve yeşil kampüs uygulamaları hakkında da bilgi vererek, Atatürk Üniversitesinin çevreye duyarlı politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Doğayı Korumak, Geleceği Korumaktır"

Program kapsamında katılımcılar, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte yüzlerce fidan, Atatürk Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin elleriyle toprakla buluştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, çevreye katkıda bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, doğayla iç içe bir kampüste öğrenim görmenin kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Akademisyenler ise gençlerin çevre bilinciyle büyümesinin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar. - ERZURUM