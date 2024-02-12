Atatürk Üniversitesi Rektörü Gıda ve Hayvancılık Çiftliğini İnceledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimize bağlı büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin tüm birimleri ile iletişim halinde olmaya ve yapmış oldukları çalışmaları yakından takip etmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda hafta sonu mesaimizi, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimize bağlı Büyükbaş Hayvan Çiftliğini ziyaret ederek geçirdik. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Keskin ile Veteriner Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam'ın da eşlik ettiği ziyaretimizde, bölgemizin hayvancılık gelişimine katkı sunacak çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.

Ziyaret sırasında Veteriner Fakültesinde yapım-onarım çalışmaları devam eden birimleri inceleyen Prof. Dr. Çomaklı, bu sırada tedavi gören hayvanlar hakkında da bilgi aldı. - ERZURUM