Atatürk Üniversitesi, erken çocukluk ruh sağlığına ışık tutan uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, çocuk ruh sağlığı alanında bilimsel bilgi üretimini güçlendirmek ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla önemli bir bilimsel etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. "Erken Çocuklukta Duygusal ve Davranışsal Problemler: Kanıta Dayalı Klinik Değerlendirme ve Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu", 01-02 Haziran 2026 tarihlerinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Florida Üniversitesi, Würzburg Üniversitesi, Stavanger Üniversitesi ve Bielefeld Üniversitesinin katılımcı üniversite olarak yer aldığı sempozyumun açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarının küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Dünya genelinde çocuk ve ergenlerin önemli bir bölümünün ruhsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, bu durumun erken müdahalenin hayati önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında, çocuk ruh sağlığının yalnızca klinik bir mesele değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, "Üretilen bilimsel bilginin sahaya yansıması, çocuklarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sempozyum, bilimsel bilgi ile uygulama arasında güçlü köprüler kurmaktadır." dedi.

Atatürk Üniversitesinin son yıllarda erken çocukluk ruh sağlığı alanında önemli akademik çalışmalar yürüttüğünü belirten Hacımüftüoğlu, özellikle ebeveyn-çocuk etkileşim terapisine yönelik araştırmaların uluslararası düzeyde bilimsel yayınlarla desteklendiğini ifade etti. Ayrıca, 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında travmaya maruz kalan çocuklara yönelik geliştirilen uygulamaların da uluslararası literatürde yer bulduğunu belirterek, üniversitenin bilimsel üretiminin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan yanıt verdiğini vurguladı.

Sempozyum kapsamında; psikoloji, psikiyatri, çocuk gelişimi, eğitim bilimleri ve sağlık alanlarından uzmanlar bir araya gelerek çok disiplinli bir bakış açısıyla erken çocukluk dönemine ilişkin sorunları ele aldı. Program boyunca tanı ve değerlendirme süreçlerinden travma müdahalelerine, nörogelişimsel bozukluklardan ebeveynlik temelli yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyumun ilk gününde açılış konferansı, davetli konuşmalar, aile paneli ve ortak oturumlar düzenlenirken; ikinci gününde klinik uygulama oturumları, çok disiplinli çalışmalar, sözlü bildiri sunumları ve kapanış paneli yer aldı. Uluslararası düzeyde alanında uzman isimlerin katkı sunduğu etkinlikte, katılımcılar bilimsel deneyimlerini paylaşma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı buldu.

Sempozyumda; West Virginia Üniversitesi, Stavanger Üniversitesi, Bielefeld Üniversitesi ve çeşitli uluslararası sağlık kuruluşlarından bilim insanları yer alarak, erken çocukluk ruh sağlığı alanındaki güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Bu yönüyle etkinlik, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik görünürlüğüne de önemli katkı sağladı.

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasının sonunda, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Seçer olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, etkinliğin çocuk ruh sağlığı alanında yeni araştırmalara ve kalıcı akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli bilimsel organizasyon, erken çocukluk dönemine yönelik kanıta dayalı yaklaşımların yaygınlaştırılmasına katkı sunarken, çocukların daha sağlıklı bir geleceğe ulaşmasına yönelik akademik ve toplumsal farkındalığın artırılmasına da önemli bir zemin oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı