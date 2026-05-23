Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Rektörlük 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler, akademisyenler ve aileler kep atma heyecanına ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu açılış konuşmasını yaptı. Taşcıoğlu, fakültenin 1997 yılında kurulduğunu, ilk öğrencilerini 1999 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde aldığını ve ilk mezunlarını 2003 yılında verdiğini hatırlattı.

Fakültenin çeyrek asra yaklaşan eğitim yolculuğunda binlerce mezun yetiştirdiğini belirten Taşcıoğlu, bu yıl yaklaşık 250 öğrenciyle 24. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Taşcıoğlu, güçlü akademik kadrosu, uygulama birimleri, fiziki imkanları ve yaklaşık 7 yıl önce akredite olan eğitim yapısıyla Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin iletişim alanında nitelikli bir eğitim sunduğunu vurguladı.

Programda, iletişim sektörüne adım atacak genç mezunların heyecanı gözlerinden okunurken, yapılan konuşmalarda öğrencilerin aldıkları nitelikli eğitime ve medyanın farklı alanlarında üstlenecekleri önemli rollere dikkat çekildi.

Tören, Erzurum erkek bar ekibinin gösterisiyle devam etti. Ardından Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Gazetecilik bölümlerinden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Dört yıllık emeklerinin karşılığını alarak diplomalarına kavuşan öğrenciler, akademisyenler ve aileleriyle bu büyük gururu paylaştı.

Mezuniyet töreninde fakülteyi dereceyle bitiren öğrenciler de ödüllendirildi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Sabriye Nur Öztürk dönem birincisi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sibel Ergani dönem ikincisi oldu. Dönem üçüncülüğünü ise Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Nefise Kıyıcı ile Gazetecilik Bölümü'nden Zeynep Yıldırım paylaştı. Dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri Dekan Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu tarafından takdim edildi.

Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Sabriye Nur Öztürk, elde edilen başarının yalnızca bireysel olmadığını belirterek, bu süreçte hocalarının, arkadaşlarının ve ailesinin önemli katkıları bulunduğunu ifade etti. Öztürk, kaliteli ve nitelikli bir eğitim aldıklarını söyleyerek mezunlar olarak Türkiye'nin yarınlarına hazır olduklarını dile getirdi.

Törende ayrıca üniversite eğitimlerine 40 yaşın üzerinde başlayarak başarıyla mezun olan öğrencilere de başarı belgesi verildi. Grup adına konuşan Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Nefise Kıyıcı, duygu yüklü konuşmasıyla mezuniyet coşkusuna ayrı bir anlam kattı.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edilmesi, mezuniyet belgelerinin verilmesi ve geleneksel kep atma seremonisinin ardından mezuniyet sevinci yerini eğlenceye bıraktı. Kutlamalar kapsamında sahne alan sevilen müzik grubu Sakiband, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Genç iletişimciler, aileleri ve hocalarıyla birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek eğitim süreçlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne olan mezuniyet programı, iletişim yemini, kep atma seremonisi, konser ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Törene; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, dekan yardımcıları Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik ve Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu, bölüm başkanları Prof. Dr. Aslı Yurdigül ve Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, Prof. Dr. Derya Öcal, Doç Dr Cüneyt Korkut, akademisyenler ile yurdun dört bir yanından gelen öğrenci velileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı