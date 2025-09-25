Atatürk Üniversitesi, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde Öne Çıkıyor

Stanford Üniversitesi'nin 2024 yılı verilerine dayanarak hazırladığı ve Elsevier veri tabanında yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi" açıklandı. 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında yapılan değerlendirmede, Atatürk Üniversitesinden birçok akademisyen, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" kategorilerinde dünya sıralamasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Ölçütlerle Hazırlanan Prestijli Liste

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl yayımlanan ve bilim insanlarının uluslararası görünürlüğünü ortaya koyan bu çalışmada, Atatürk Üniversitesinden 23 akademisyen "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde, 35 akademisyen ise "Yıllık Etki" kategorisinde dünya genelinde ilk %2'lik dilimde yer almayı başardı. Böylece Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretkenlik ve araştırma kalitesi konusundaki iddiasını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Sıralama; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı dergilerin etki değeri, patent sayısı, atıf oranları, h-indeks, hm-indeks, makale çeşitliliği ve bilimsel katkıların niteliği gibi pek çok uluslararası ölçüt dikkate alınarak yapılıyor. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda, dünya genelinde 200 bini aşkın bilim insanı incelendi. - ERZURUM