'atatürk Siluetleri' Sergisi Didimlilerle Buluştu

Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı.

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Didim'de yaşayan Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar ortaya çıkan tüm silüetlerinin kabartma tarzıyla işlendiği eserleri içeren sergi, yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Emekli öğretmen Gök tarafından 3 yıl içerisinde hazırlanmış eserleri içeren sergi, eşsiz parçaları sanatseverler ile buluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açılan sergi, 25 Nisan Pazartesi günü 17: 00'a kadar ziyaret edilebilecek.