'atatürk Siluetleri' Sergisi Didimlilerle Buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'atatürk Siluetleri' Sergisi Didimlilerle Buluştu

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
 - Güncelleme:
'atatürk Siluetleri' Sergisi Didimlilerle Buluştu

Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı.

Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı.

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Didim'de yaşayan Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar ortaya çıkan tüm silüetlerinin kabartma tarzıyla işlendiği eserleri içeren sergi, yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Emekli öğretmen Gök tarafından 3 yıl içerisinde hazırlanmış eserleri içeren sergi, eşsiz parçaları sanatseverler ile buluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açılan sergi, 25 Nisan Pazartesi günü 17: 00'a kadar ziyaret edilebilecek.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Didim Belediyesi, Altınkum, Nisan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title