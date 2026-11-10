Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir’de anıldı

Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir’de anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 99. yıldönümünde saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruyunda bulunuldu.
Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 99. yıldönümünde saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruyunda bulunuldu. Trafikte vatandaşlar araçlarından da inerek saygi duruşuna geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı