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Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir’de anıldı

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Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir’de anıldı Haber Videosunu İzle
Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir’de anıldı
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Balıkesir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 99. yıldönümünde saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruyunda bulunuldu.

Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 99. yıldönümünde saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruyunda bulunuldu. Trafikte vatandaşlar araçlarından da inerek saygi duruşuna geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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