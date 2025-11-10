Haberler

Atatürk, Ölümünün 87. Yılında Anıldı

Atatürk, Ölümünün 87. Yılında Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılı vesilesiyle Özel Ümit Hastaneleri'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında Özel Ümit Hastaneleri'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Özel Ümit Hastanesi Batıkent ve Vişnelik hastanelerinde saat 9'u 5 geçe gerçekleştirilen törende çalışanlar hastaneler önünde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programında konuşan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, sağlık çalışanları olarak Atatürk'ün yolundan ayrılmadan hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılındayız. 10 Kasımlar, Atatürk'ün hayatını, mücadelesini ve milletimize kazandırdıklarını doğru anlama açısından büyük önem taşır. Atamızın bizlere ve ülkemize kazandırdıklarının gururu ile yeni bir 10 Kasım'ı yaşıyoruz. Yüce Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.