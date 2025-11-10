Atatürk, Ölümünün 87. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında Özel Ümit Hastaneleri'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Özel Ümit Hastanesi Batıkent ve Vişnelik hastanelerinde saat 9'u 5 geçe gerçekleştirilen törende çalışanlar hastaneler önünde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programında konuşan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, sağlık çalışanları olarak Atatürk'ün yolundan ayrılmadan hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılındayız. 10 Kasımlar, Atatürk'ün hayatını, mücadelesini ve milletimize kazandırdıklarını doğru anlama açısından büyük önem taşır. Atamızın bizlere ve ülkemize kazandırdıklarının gururu ile yeni bir 10 Kasım'ı yaşıyoruz. Yüce Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun." dedi. - ESKİŞEHİR